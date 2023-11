Mayotte : Un kwassa fait un refus d’obtempérer

Après un premier évènement similaire en octobre, les policiers STPAF ont dû faire face à un pilote de kwassa refusant de s’arrêter mercredi dernier. 17 personnes, en plus du pilote, se trouvaient à bord de l’embarcation

Cela va-t-il devenir une habitude ? Mercredi dernier, à nouveau, un pilote à refuser d’arrêter son embarcation malgré son interception par les agents du Service Territorial de la Police Aux Frontières (STPAF). Un épisode similaire s’était déjà produit le 18 octobre dernier, preuve de la grande détermination des passeurs à rejoindre l’île aux parfums.

À trois reprises, le kwassa vient même percuter le bateau des policiers. L’un des agents a dû sauter sur l’embarcation de fortune afin d’arrêter les moteurs. Parmi les 17 passagers, certains ont tenté de rejoindre la côte à la nage, du fait de sa proximité. Tous ont été interpellés, et feront l’objet d’une procédure d’éloignement du territoire national. Le pilote a lui été placé en garde à vue pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier aggravé et refus d’obtempérer.