Madame Nathalie Robin-Sanchez, prend la direction commune du CHOR et de l’EPSMR

Communiqué

Le CHOR et l’EPSMR ont le plaisir d’accueillir Madame Nathalie ROBIN-SANCHEZ à compter du lundi 25 mars 2024 à la Direction Commune des deux établissements, succédant ainsi à M. Laurent BIEN, promu Directeur Général de l’ARS de Wallis-et-Futuna. L’intérim a été assuré depuis septembre 2023 par Madame Aurélie RAMA, Directrice de la Stratégie et des Projets CHOR-EPSMR.

Directrice d’Hôpital, Nathalie ROBIN-SANCHEZ exerçait, depuis novembre 2020, comme Directrice de la Clinique Jules Verne à Nantes (Groupe Mutualiste Hospi Grand Ouest-VYV).

Pour la nouvelle Directrice du CHOR et de l’EPSMR, c’est « un réel plaisir de rejoindre la direction commune de ces deux établissements reconnus et qui affichent un dynamisme réel du fait de la multitude de projets à porter sur le territoire, en lien avec les partenaires incontournables du monde de la santé. »

Son parcours détaillé

Diplômée de l’Institut d’études politiques (IEP) de Bordeaux, et de l’École des Hautes Études en Santé Publique de Rennes, et après un Master en management et gestion des ressources humaines à Paris, Nathalie Robin-Sanchez a débuté sa carrière en 1994 en tant que directrice du système d’information et de la communication au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon (Vendée). Elle devient en 1999, responsable régionale pour les Pays de la Loire de l’Association nationale pour la formation du personnel hospitalier.

En 2004, elle rejoint le CHU de NANTES comme Directrice des Ressources et de l’Emploi puis Directrice des Usagers, des Risques et de la Qualité. En 2013, c’est comme Professeure et responsable des programmes de management et de gestion des ressources humaines qu’elle enseigne à l’École des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) à Rennes, avant de devenir Directrice de l’Etablissement Psychiatrique Loire Atlantique Nord (EPSYLAN). En 2020, elle intègre le groupe Mutualiste Hospi Grand Ouest (HGO-VYV) et prend la Direction de la Clinique Jules Verne à Nantes.