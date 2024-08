Lucie Castets ou rien : Le NFP dicte ses conditions à Macron à la veille de leur rencontre

Emmanuel Macron va entamer une série de consultations avec les chefs de partis et groupes parlementaires ce vendredi, dans l'espoir de former une majorité parlementaire solide. Le Nouveau Front Populaire (NFP) met la pression pour la nomination de Lucie Castets comme Première ministre, malgré des tensions internes fragilisant l'unité de la coalition.

Emmanuel Macron reçoit, à partir de ce vendredi 23 août, les chefs de partis et groupes parlementaires à l’Élysée pour une série de consultations visant à constituer une majorité la plus large possible. Ces rencontres, qui s’étendront jusqu’à lundi, doivent aboutir à la nomination du futur Premier ministre.

Les consultations débutent ce vendredi matin avec le Nouveau Front Populaire (NFP), composé du Parti Socialiste (PS), d’Europe Écologie Les Verts (EELV), de La France Insoumise (LFI) et du Parti Communiste Français (PCF). Le NFP, arrivé en tête lors des dernières élections législatives, arrive à cette rencontre avec une revendication claire : la nomination de leur candidate, Lucie Castets, au poste de Première ministre.

Dans une lettre adressée aux Français ce jeudi, les leaders du NFP ont vivement critiqué « l’inaction grave et délétère » d’Emmanuel Macron et se sont dits prêts à gouverner. Ils estiment que « la coalition arrivée en tête doit pouvoir former un gouvernement, chercher des accords au sein du Parlement et se mettre au travail ».

Cependant, cette unité affichée pourrait bien être moins solide qu’elle n’y paraît. Des divergences ont récemment éclaté au sein du NFP après que LFI a menacé de lancer une procédure de destitution contre le président Macron si ce dernier refusait de nommer Lucie Castets. Cette initiative unilatérale n’a pas été bien accueillie par les autres partis de la coalition. Le porte-parole du Parti Communiste, Léon Deffontaines, a ainsi appelé à une concertation plus large avant toute nouvelle action, illustrant ainsi les divergences internes à chaque sortie de LFI. Des querelles avec lesquelles le chef de l’Etat pourrait jouer.

En parallèle des discussions avec le NFP, Emmanuel Macron recevra l’après-midi Laurent Wauquiez, président de La Droite Républicaine, et poursuivra les consultations lundi avec les représentants du Rassemblement National, Jordan Bardella, Marine Le Pen, et leur allié Éric Ciotti. Reste à savoir sur quoi tout cela va déboucher.