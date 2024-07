Lucie Castets et le NFP prônent une augmentation de 150 milliards d’euros d’impôts

Lucie Castets, candidate de la gauche au poste de Première ministre, a dévoilé des détails majeurs sur sa politique fiscale dans une interview accordée à La Tribune Dimanche. Elle propose une augmentation substantielle des impôts, visant à récolter 150 milliards d'euros supplémentaires d'ici 2027. Cette initiative, bien que destinée à combler le déficit budgétaire, suscite des inquiétudes parmi les économistes et les marchés financiers.

Les marchés financiers, souvent perçus comme les arbitres de la viabilité des politiques économiques, réagissent généralement mal à des augmentations d’impôts significatives. Ils craignent que cette mesure freine la croissance et réduise les incitations à l’investissement. Cette stratégie pourrait se retourner contre son objectif initial, aggravant le déficit au lieu de le réduire.

Les experts économiques soulignent que l’augmentation des impôts pourrait avoir des effets catastrophiques sur la croissance économique et l’emploi en France. En alourdissant la charge fiscale des entreprises et des ménages, cette mesure risque de réduire la consommation et l’investissement, deux moteurs essentiels de la croissance. Les économistes avertissent que cela pourrait entraîner un ralentissement économique, voire une récession, qui se traduirait par une hausse du chômage.

Les expériences d’autres pays montrent que des hausses d’impôts mal calibrées peuvent conduire à une spirale descendante : moins de croissance signifie moins de recettes fiscales, ce qui peut finalement accroître le déficit budgétaire. Par exemple, le cas de l’Italie dans les années 2010 est souvent cité, où des hausses d’impôts ont contribué à un ralentissement économique significatif.

La proposition de Lucie Castets a déjà suscité des réactions mitigées. Certains soutiennent que des hausses d’impôts sont nécessaires pour restaurer l’équilibre budgétaire et financer les services publics. D’autres, cependant, craignent que cette politique ne soit contre-productive, aggravant les problèmes économiques au lieu de les résoudre. Dans un contexte où la France se remet encore des impacts économiques de la pandémie de COVID-19, de telles mesures fiscales sont particulièrement controversées.

Alors que Lucie Castets défend cette politique comme une nécessité pour assurer la stabilité budgétaire et soutenir les services publics, les critiques soulignent les risques potentiels pour l’économie française. La question de savoir si cette augmentation d’impôts pourra réellement contribuer à réduire le déficit budgétaire ou si elle entraînera des effets économiques négatifs reste ouverte, et les débats sur ce sujet promettent d’être intenses si d’aventure elle venait vraiment à être désignée à Matignon.