L’inflation persiste mais le climat des affaires résiste

L’IEDOM publie les Tendances conjoncturelles relatives au troisième trimestre 2023. Le climat des affaires s’améliore modestement à La Réunion, sur fond de ralentissement de l’activité. L’indicateur du climat des affaires (ICA) progresse de 1,2 point à 102,7 et reste proche de sa moyenne de longue période (100). Le niveau de trésorerie au 3e trimestre est plus favorable. Les perspectives d’investissements des entreprises se redressent. L’activité faiblit néanmoins et la hausse des prix des intrants pèse encore sur les charges d’exploitation pour l’ensemble des secteurs.

La consommation des ménages s’essouffle

En cumul sur le trimestre et en montant, les paiements par CB ont reculé de 6,3 % par rapport à la même période l’année précédente (-2,7 sur le 1er trimestre). L’inflation persiste (3,3 % en glissement annuel à fin septembre) et pèse sur le pouvoir d’achat. Les conditions sur le marché du travail restent stables ce trimestre. Entre le 2e et le 3e trimestre, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi dans la catégorie A est quasi inchangé (-0,1 %) et atteint 117 340.

Les entreprises sont un peu plus optimistes s’agissant de leurs perspectives d’investissements. Les échanges commerciaux rebondissent au 3e trimestre (+2,2 % des importations par rapport au 2e trimestre) mais restent en recul sur l’année.

La baisse de l’activité touche également le secteur des services marchands

L’activité se dégrade pour la majorité des secteurs, y compris le secteur des services marchands qui avait bien résisté jusqu’en début d’année. L’activité dans le secteur du tourisme se stabilise désormais (-3,5 % de nombre de nuitées sur le trimestre), après une année de reprise post-covid. S’agissant du secteur de la construction, l’activité continue de se dégrader à un rythme proche du trimestre précédent. Seules les entreprises des secteurs du commerce et agricole restent optimistes s’agissant de leur volume d’affaires.

Les entreprises sont pessimistes pour le 4e trimestre

Pour le trimestre à venir, les chefs d’entreprises continuent d’être pessimistes concernant l’activité. Les charges d’exploitation et les délais de paiement devraient se dégrader. Le niveau de trésorerie est anticipé à la baisse