L’Inde et la France renforcent leur coopération dans l’océan Indien

De nouveaux accords de coopération de défense ont été signés entre l'Inde et la France. Paris et New Delhi ont en effet annoncé que les deux pays vont travailler conjointement sur la production d'hélicoptères et de sous-marins pour les forces armées indiennes et des pays amis.

Pour rappel, Emmanuel Macron était l’invité d’honneur de la République indienne à l’occasion du Republic Day, à l’invitation du Premier ministre Narendra Modi. La feuille de route contient neuf documents de coopération et prévoit notamment la production d’hélicoptères et de sous-marins pour les forces armées indiennes et des pays amis, la France étant le second fournisseur d’armes de l’Inde après la Russie.

L’Inde et la France ont par ailleurs confirmé leur intention de poursuivre leurs missions de surveillance dans le sud-ouest de l’océan Indien notamment via La Réunion, où des opérations ont été menées en 2020 et 2022.

Les deux pays ont par ailleurs signé une lettre d’intention pour un partenariat renforcé dans le domaine spatial entre les sociétés Arianespace et NewSpace India Limited. Outre le domaine militaire, des accords-cadres ont été également été signés dans les domaines scientifiques et technologiques. Le président français s’est par ailleurs engagé à ce que la France compte créer les conditions nécessaires pour attirer pas moins de 30.000 étudiants indiens par an dans l’enseignement supérieur.