Lewis Hamilton rejoint Ferrari en 2025

Le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, quitte Mercedes à la fin de la saison 2024 et rejoint l'emblématique écurie italienne pour une durée minimale de deux ans.

L’information a provoqué un véritable séisme dans le monde du sport automobile. Lewis Hamilton, septuple champion du monde Formule 1, et détenteur du nombre de victoires, de podiums et de pole positions, est l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la discipline. Son départ de Mercedes après 10 années marquées par 6 titres est donc un véritable événement. L’arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari, l’écurie emblématique de la Formule 1, déchaîne aussi les passions. Il se retrouve dans l’équipe qui a connu le seul autre pilote à avoir décroché sept titres : Michael Schumacher.

Lewis Hamilton était sous contrat jusqu’à 2025 avec Mercedes, mais aurait fait jouer une clause liée à un manque de performances. L’écurie allemande qui avait remporté sept titres de constructeurs d’affilée est en peine depuis 2022 et le changement des régulations du sport. Une baisse de forme qui a mis fin à une série incroyable d’un minimum d’une victoire par saison depuis son arrivée en F1 en 2007.

Le Britannique avait exprimé ces dernières années sa frustration. Et a notamment fustigé les ingénieurs qui ont choisi une direction de développement de la voiture qu’il critiquait fortement. Mais son choix de quitter Mercedes ne s’est pas fait de gaieté de cœur : « Partir est l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eues à prendre dans ma vie. »

Mais ce séisme provoque des répliques à travers tout le monde de la Formule 1. Le prodige monégasque, Charles Leclerc, venait d’être entériné comme leader de la Scuderia Ferrari. Mais l’arrivée du septuple champion du monde pourrait bien changer les choses. Son coéquipier actuel, Carlos Sainz, devra donc chercher un autre bacquet.

En attendant, la saison 2024 va bientôt démarrer. Lewis Hamilton se dit prêt à se donner à 100% pour sa dernière année chez Mercedes.