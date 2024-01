Lettre ouverte au directeur régional d’EDF et au maire de l’Etang-Salé

Messieurs,

Génération Écologie L’Etang-Salé et son référent Frédéric AGATHE constatent avec consternation, d’après les derniers chiffres communiqués par la préfecture, que la commune de L’Étang-Salé est la plus impactée par les coupures de courant. En effet, malgré le travail acharné des techniciens que nous saluons, 1637 foyers étang-saléens sont toujours à l’heure actuelle privés d’électricité avec des conséquences défavorables sur la distribution d’eau car les pompes fonctionnent à l’électricité qui justement fait défaut. Trop de familles étang-saléennes depuis près d’une semaine, surtout dans les Hauts, sont en détresse. Combien de tonnes d’aliments stockés dans les réfrigérateurs et congélateurs ont du été jetés, à regret, car impropres à la consommation. Vous comprendrez qu’en tant que militant écologiste et père de famille, je sois particulièrement outré par le fait de jeter de la nourriture. Que de gaspillage et de pertes à l’heure où les ménages étang-saléens subissent de plein fouet une baisse sensible de leur pouvoir d’achat et une forte inflation sur le prix des denrées alimentaires, l’augmentation des divers abonnements et de l’énergie, donc du tarif EDF Ce qui est un comble à l’heure des milliers d’abonnés n’ont pas accès à l’électricité.

Nous demandons au directeur régional d’EDF et au maire d’Étang-Salé d’agir en urgence et de mettre tous les moyens nécessaires pour rétablir l’électricité dans les quartiers de la commune et ensuite de procéder à un geste commercial afin d’indemniser les abonnés de la commune qui subissent un préjudice considérable.

Nous rappelons qu’en début de la période cyclonique, les services de la Ville sont tenus de procéder à une campagne d’élagage pour les lignes électriques. Manifestement ce travail n’a pas été effectué et aujourd’hui les familles étang-saléennes ne peuvent que constater et subir les dégâts.

Ansanm nou tienbo.

Frédéric AGATHE, référent Génération Ecologie L’Etang-Salé