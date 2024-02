Les salariés de la Chambre d’agriculture obtiennent l’application de leur point d’indice

C’est un succès fragile, parce qu’il pourrait être remis en question dans les mois à venir, mais cela reste un succès quand même. Ce jeudi après-midi, les salariés de la Chambre d’agriculture ont mis fin à leur mouvement de grève, après avoir partagé un dernier barbecue entre camarades de lutte dans l’allée qui mène à leur bâtiment administratif, dans le quartier de la Source à Saint-Denis.

La veille au soir, alors qu’ils s’apprêtaient à lever le camp après avoir voté pour un quatrième jour de grève, les grévistes ont eu la surprise de voir débarquer Jacques Parodi, le directeur de la Direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (Daaf), mandaté par le préfet Jérôme Filippini pour négocier une sortie de crise.

Après plusieurs allers-retours entre la salle de conférence du 2ème étage, où le président de la Chambre Frédéric Vienne gérait la négociation entourée de sa direction et de son bureau, et le rez-de-chaussée où patientaient les salariés, les leaders syndicaux Fabrice Pausé (FO), Serge Latchoumanin (CGTR) et Erik Maunier (CFDT) ont fini par parvenir à la perspective d’un accord, lequel a été définitivement scellé ce jeudi midi.

L’augmentation du point d’indice (de 7,49 euros à 7,62 euros), qui devait intervenir le 1er juillet 2023, a finalement été accordée, la préfecture s’engageant par ailleurs à appliquer une rétroactivité et à corriger l’écart induit sur l’avancement de carrière. Le fait que les agriculteurs doivent multiplier les démarches administratives, avec l’aide des agents de la Chambre, pour remplir les formulaires de calamité agricole, a servi de levier pour faire plier les services de l’État.

Mais cette victoire pourrait bien être contestée dans les prochains mois par la préfecture, qui bute sur le fait que le point d’indice réunionnais est plus élevé d’environ 13% que celui appliqué dans l’Hexagone. « Leur argument est de dire que ce n’est pas légal et que le préfet n’avait pas validé la délibération concernant le point d’indice, parce que le contrôle de la légalité n’était pas d’accord », expose Serge Latchoumanin, le délégué CGTR. « Mais eux-mêmes ne semblaient plus vraiment certains que ce n’était pas légal, et le Daaf a dit qu’il fallait sortir de cette crise rapidement. Donc, ils appliquent et ils vérifieront les textes, et s’ils considèrent qu’ils ont raison, le préfet fera une injonction au président de la Chambre de retirer cette augmentation du point d’indice. Injonction à laquelle on pourra, si on le décide, opposer un recours au tribunal administratif. »

Concernant les autres revendications, les grévistes ont obtenu l’assurance d’une négociation à la hausse de leurs frais kilométriques, mais aussi le paiement de leurs quatre jours de grève (2 jours récupérés et 2 jours payés).