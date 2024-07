Les Chroniques de tonton Jules #174 – L’Abbé Pierre… je suis dévasté

Il y a eu plein de nouvelles ces deux dernières semaines. Le tri est difficile à effectuer. Et je ne parle même pas des coups tordus à l'Assemblée, où les carriéristes de tout poil s'accordent sous le manteau : ma voix contre une bonne place. Ça fait mal à la démocratie. Quand, en plus, j'apprends que l'Abbé est accusé de gestes répréhensibles, lui, l'homme que je persiste à vénérer...

Radio péi c’est tout bon

L’émission de Claude Montanet est de haut de gamme : il nous permet, grâce à des invités soigneusement choisis, de découvrir les trésors patrimoniaux et culinaires de nos multiples micro-régions, avec, très souvent, d’excellentes surprises. Hier soir, à Cilaos, j’ai revu avec plaisir mon pote Sully Fontaine derrière sa trompette. J’ai cependant relevé quelques petits oublis. Parmi les pensionnaires du vieux Séminaire, son hôte le plus célèbre a été omis : Gilbert Aubry. Et le « vieux lion », Irénée Accot, qui a largement amorcé ce qui est devenu le Cilaos d’aujourd’hui. Ce qui n’enlève rien à la qualité de l’émission de l’ami Claude.

Joseph Rivière est-il maudit ?

Un recours a été déposé contre son élection. Son adversaire Chaussalet dit y être étranger, ayant admis sa défaite. Faut pas chercher loin pour savoir d’où ça vient, ce qui conduit à se poser une question : doit-on, peut-on mépriser les quelques millions d’électeurs ayant choisi de voter pour le Front National ? Je précise tout de suite que je suis contre les extrêmes d’où qu’ils viennent. Mais on ne peut ignorer les millions de votes qui ne nous plaisent pas. La démocratie permet aux adeptes du Front national de s’exprimer dans les urnes. Ce n’est pas en les vouant aux Gémonies qu’on les fera reculer ; c’est en combattant leurs idées et en faisant ce qu’on n’a pas fait.

L’Abbé Pierre… je suis dévasté.

D’ici qu’on apprenne bientôt que Il Papa Francisco est un affreux pédophile, y’a pas des kilomètres. J’avoue, ce matin, j’ai l’âme tourmentée. L’Abbé, un des hommes les plus admirés des Français (dont moi) accusé d’agressions sexuelles. Lui ! Et on ne peut même pas parler de complotisme, de coup monté : ses propres institutions le confirment.

Quoiqu’il en soit, il y a une chose que j’affirme ici haut et fort : ces faits, éminemment répréhensibles , n’otent rien à ce qu’il a accompli envers les plus démunis. L’Hiver-54 restera à jamais le sien !

Débats télévisés locaux : des roquets hargneux

Je propose qu’on mette fin aux débats télévisés électoraux. C’est peut-être amusant, aux yeux de certains, ces engueulades de gosses mal élevés, ces criailleries de roquets hargneux qui s’interpellent, se coupent la parole ; mais ça ne donne pas d’eux une très bonne image. A moins qu’on ne donne à monsieur Colienne un coupe-circuit. Un seul intervenant a été correct, monsieur Naillet, qui a su respecter ses concurrents. Quant aux autres, je ne dirai que ceci : « Allé couché ! »

Bello à Matignon ? Holà !

Les allées du marché forain rugissaient de fierté : Bello proposée pour Matignon. Longtemps après Raymond Barre, une Réunionnaise aux plus hautes instances de l’État, pensez ! Raymond Barre, présenté par VGE comme « le meilleur économiste de France », cet homme que nous, étudiants en Droit, maudissions en raison de son fameux manuel d’économie politique auquel nous ne comprenions goutte. Cet homme, habile, finaud, camouflé sous des dehors libéraux, en réalité copain comme cochon avec l’extrême-droite… Et voici qu’un consensus de derrière la cuisse gauche veut nous faire admettre comme présentable une léniniste-staliniste de derrière les fagots ? Holà ! J’espère qu’ils savent de quoi ils parlent, ceux de la bande à Bonnot. Pardon, à Mélenchon.