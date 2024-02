Les Chroniques de Tonton Jules #163 : « Être ou ne pas être… »

Est-ce que quelqu'un peut m'éclairer sur un point : y a-t-il jamais eu, dans l'Histoire humaine, une période, une seule, au cours de laquelle les humanoïdes à deux pattes ne se sont pas entretués pour une femme, pour un homme, pour un bout de terrain, pour la place de chef, pour un bout de métal jaune ou gris, pour du pognon ? Voici qu'on franchit un nouveau cap : on peut tuer sans risque ! A Sainte-Marie, cette malheureuse femme a failli être violée et tuée par un salaud sachant très bien ce qu'il faisait. Eh bien les magistrats ont décidé de correctionnaliser sa tentative de crime. On s'étonnera après ça que se constituent des milices d'auto-défense. Un remède pire que le crime.

Le radier Mounien

En a-t-on parlé, du radier Mounien à La Rivière… Je le connais bien : il est à 300 mètres de mon ancien chez moi, chemin Gol-les-Hauts. Sans doute un des plus dangereux de l’île. Il n’est même pas en arc-de-cercle ; il est en « v » aigu. En amont, un torrent encaissé entre les pentes raides d’un furieux torrent cheminant entre deux champs de cannes Autant dire qu’en période de fortes pluies, l’eau des hauts déboule dans ce coupe-gorge à vitesse affolante. En aval, une succession de cascades et de gros galets. Le piège total. Le torrent déboule plus bas sous le pont de la ravine Des Vrines (d’Evelyne ?). Ce malheureux jeune docteur l’a payé de sa vie, RIP.

Ça tue qui mieux-mieux

Je me demande ce que Depardieu pense de son ami le grand démocrate Poutine 1er. « Le Depardieu/Il est odieux » (la rime est riche, hein ?) mais pas forcément con pour autant. Après Prigogine, Navalny disparaît, sans doute suicidé d’une rafale de mitraillette dans le dos ? On ne rend pas son corps à sa famille. Il y en a qui vont trouver ça normal. J’veux qu’on m’explique…

« Feuille de route » ?

Il y a des expressions comme ça qui font florès. Tout le monde s’en sert… pour dire tout et n’importe quoi. Cette expression prend tout son sens dans le vocabulaire militaire, point. Alors, qu’on arrête de nous bassiner avec ! L’expression française est assez riche pour qu’on ne la limite pas à quelques mots et expressions vedettes. Avoir « l’air in » ne suffit pas à vous faire passer pour quelqu’un à la mode.

Les clients imbéciles

Il y a de belles mangues José ayant vaillamment résisté aux cyclones. C’est là qu’on constate à quel point le client lambda n’est qu’un con et je pèse les mots.

Petit marché de Saint-Denis et marché forain des Camélias, même tableau… Un vendeur propose un panier de très belles mangues qui font saliver. Juste à côté, un panier avec des mangues « talées », tapées par le coup de vent, deux fois moins chères. Le panier de mangues jaunes se vide ; l’autre reste désespérément plein. Ces mangues ont un seul défaut, leurs taches noires. Elles sont aussi juteuses, aussi savoureuses que leurs copines d’à côté, « mais lé noir » ! Perso, je m’en suis gavé avec une gloutonnerie de diable-de-Tasmanie. Pour une fois qu’un délice n’est pas hors de prix…

Sourires aux Invalides ???

J’ai visionné, le coeur lourd, l’hommage à Robert Badinter. Mais un spectacle m’a choqué au-delà de ce que je saurais dire : certains invités, et non des moindres, rigolaient franchement. Eric Ciotti, qui, il est vrai, n’a jamais péché par délicatesse ; la Rachida de mes plombs ; l’éternel vaincu de Pau, Bayrou ; l’ex-Bornée de Matignon ; on les aurait crus à un sketch de Devos. Indécent !

Mémé Rivière

Il a vraiment fait revivre le curcuma et l’arrow-root en persistant à utiliser les méthodes artisanales chères à son coeur. Autant « Mémé » était sérieux et appliqué dans son métier, autant il pratiquait avec ses amis une relation complètement décousue, joviale, rigolote. C’est au hasard d’un reportage dans sa Maison du curcuma que nous sommes devenus amis. Ben je peux vous dire qu’une causerie avec lui était une cure de jouvence.

Salut à toi, Mémé.