Les associations du quartier de la Marine fêtent leur 20 Décembre

Grand défilé, activités gratuites, repas solidaire et concert d'Alain Ramanisum sont au programme du 20 Décembre des associations de la Marine. L'occasion de rendre hommage à Coco, un personnage aimé de ce quartier de Sainte-Suzanne.

Plusieurs associations du quartier de la Marine à Sainte-Suzanne planchent depuis le mois d’août sur l’organisation d’une journée festive à l’occasion du 20 Décembre. Avec le soutien financier de la municipalité, les associations (la Marine en 1er, les enfants de la Marine, le Dedom, Redonnons un sourire) ont réuni l’argent et les moyens humains nécessaires à leur projet : redonner vie à leur quartier où les animations, disent-elles, ont disparu peu à peu.

L’ambition est de proposer une fête mémorable afin de récréer l’ambiance chaleureuse d’antan qui faisait le charme du quartier. Les associations invitent toute la population de Sainte-Suzanne à participer aux festivités, qui débuteront à 8h30 au stade de la Marine avec un hommage à Coco, un marmay la kour aimé des habitants du quartier.

Bal la poussière

Un grand défilé s’élancera à 9h15 en direction du centre Zelindor pour valoriser les cultures kaf, malbar et malgaches. Seront ensuite proposées des activités pour les enfants et les adultes, de la danse, une dégustation de ravages cuits à la braise, des grillades, un repas solidaire, un concours de gâteaux et une buvette.

L’après-midi sera consacré au plateau musical avec Alain Ramanisum en tête d’affiche et pour terminer un bal la poussière animé par l’orchestre du quartier. A noter aussi pour les amateurs des animations dans le ron kok de Ti Luc.