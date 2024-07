L’Entre-Deux célèbre le 14 juillet

C’est avec une immense joie et une grande fierté que les Entredeuxiens se sont retrouvés hier soir pour célébrer ensemble les festivités liées à la Fête nationale. "En cette veille de 14 juillet, avec les autorités civiles et militaires, le Maire Bachil Valy, était heureux de voir les habitants du village, ainsi que les associations de l'Entre-Deux, réunis en nombre pour commémorer ce jour emblématique de notre histoire", indique la municipalité dans un communiqué.

« La fête nationale est un symbole fort, celui de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. Ces valeurs, gravées dans notre devise nationale, sont les fondements de notre République et nous rappellent l’importance de la solidarité et de l’unité.

Leur présence, ce soir, témoigne de leur attachement à ces principes et de votre engagement envers notre communauté. « Ensemble, nous rendons hommage à ceux qui ont façonné notre Nation et nous réaffirmons notre détermination à bâtir un avenir prospère et harmonieux. »

Mr le Maire tient à remercier chaleureusement toutes les associations de l’Entre-Deux pour leur participation active et leur dévouement. Leur implication est essentielle à la vie de notre village et contribue à renforcer les liens entre nous. Il remercie également tous les habitants présents, car c’est grâce à eux que cette célébration prend tout son sens.

Vive notre village, vive la République, et vive la France ! »