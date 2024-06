Législatives : Marco Boyer et Frédéric Azor soutiennent Léopoldine Settama-Vidon

Communiqué :

Ce 30 juin votons pour Léopoldine SETTAMA-VIDON

Réunionnaises, Réunionnais de la 5e circonscription,

Nous en appelons à votre vote et à votre soutien pour la candidature de Léopoldine SETTAMAVIDON, le 30 juin et 7 juillet prochains.

Il est grand temps de ne plus accepter les négociations d’arrière-cuisine, entre le Rassemblement National et le LFI « version locale », qui passent leur temps à nous prendre pour des imbéciles.

Choisissons une candidate qui incarne non seulement le changement, mais également le professionnalisme dont nous avons grand besoin !

Avocate depuis plus de trente ans et ancien bâtonnier au barreau de Saint-Denis, Léopoldine SETTAMA-VIDON saura, mieux que quiconque, défendre ardemment vos intérêts et vos droits auprès du Gouvernement objectivement. Ne nous laissons plus diriger par des amateurs.

Ce 30 juin et 7 juillet prochains, nous voterons Léopoldine SETTAMA-VIDON pour notre 5e circonscription et pour notre village, La Plaine-des-Palmistes. Rejoignez-nous et portons notre voix jusqu’à l’Assemblée nationale avec Léopoldine SETTAMA-VIDON !