Législatives 2024 : Tout savoir sur la 4e circonscription

La quatrième circonscription sera la moins disputée à La Réunion avec seulement six candidats en lice.

Suite aux résultats des élections européennes, le président de la République a décidé de dissoudre l’Assemblée nationale, entraînant la tenue de nouvelles élections législatives. Ces élections anticipées mettra fin aux mandats des sept députés réunionnais. Les Réunionnais sont donc de nouveau invités à voter les 30 juin et 7 juillet pour élire leurs représentants à l’Assemblée. Focus sur la 4e circonscription.

La 4e circonscription comprend Saint-Pierre, Saint-Joseph et Petite-Île et rassemble 108.941 électeurs. À sa tête, la députée Emeline K/Bidi, élue en 2022.

Au premier tour des élections, 11 candidats étaient en course. L’issue du scrutin avait opposé David Lorion (LR), candidat à sa réélection, à la candidate DVG.

Au second tour, où 55,82% des électeurs avaient choisi l’abstention, Emeline K/Bidi avait largement devancé son adversaire avec 61,33% des suffrages exprimés contre 38,67% pour le candidat malheureux.

Les candidats aux législatives 2024

Emeline K/Bidi est candidate à sa réélection dans la circonscription la moins disputée de La Réunion.

1/ Martine Dijoux (DSV)

2/ Émeline K/Bidi (DVG)

3/ Serge Latchoumanin (EXG)

4/ David Lorion (DVD)

5/ Imrhane Moullan (DVD)

6/ Jonathan Rivière (RN)

Européennes : Le RN l’a emporté sur LFI

Seuls 31,40% des 111694 électeurs de la circonscription sont allés voter le 9 juin dernier.

Ici comme ailleurs, le RN est arrivé en tête avec 28,39% des voix pour la liste La France revient ! menée par Jordan Bardella et Marine Le Pen. La France Insoumise – Union Populaire arrive en second avec 24,77% des suffrages exprimés.

Loin derrière, la liste menée par Raphaël Glucksmann arrive en troisième position, avec 7,32% des voix, talonnée par celle de Valérie Hayer qui obtient 7,17% et celle menée par François-Xavier Bellamy (7,09%). La France fière de Marion Maréchale Le Pen a quant à elle fait 5,79% sur la circonscription.