Le parti présidentiel est menacé de perdre sa majorité à l’Assemblée nationale lors des élections législatives anticipées prévues le 30 juin et le 7 juillet. La gauche s’est unie en un Front populaire en sein duquel se trouve LFI et le RN est en pourparlers pour une alliance avec Les Républicains et Reconquête. Prise en sandwich entre ces deux blocs, la ministre chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux, candidate dans l’Essonne, lance un appel au « rassemblement des modérés et véritables républicains ».