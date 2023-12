Le Vasco de Gama de Payet sauvé au détriment du Santos de Pelé et Neymar

Les larmes de joie et de tristesse n’ont pas encore séché au Brésil où vient de se clôturer le championnat de football. Au sommet, le titre tendait les bras à Palmeiras qui comptait 3 points d’avance sur ses deux poursuivants (Atlético Mineiro et Flamengo) et un meilleur goal average. Le club de Sao Paulo s’est contenté d’un match nul pour s’offrir un 12e titre de champion du Brésil, le 2e d’affilée.

C’est surtout dans le bas du classement que se trouvait le vrai suspense de cette dernière journée de championnat avec la lutte pour le maintien entre Bahia, Santos et le Vasco de Gama de Dimitri Payet. Le club du Réunionnais ne comptait qu’un point d’avance sur le premier relégable, Bahia, et était devancé par le mythique club de Santos, le club du roi Pelé et de Neymar.

Au coup d’envoi, Dimitri Payet était aligné côté gauche d’un milieu en 4-4-2. À la 29e minute, Paulinho ouvrait le score pour le Vasco de Gama. Mais Bragantino égalise à la 63e, envoyant provisoirement le Vasco de Gama en 2e division avec les résultats de ses adversaires pour le maintien. Finalement, c’est l’entrant Serginho qui va offrir de la tête le but de la victoire aux Cariocas, synonyme de maintien.

Alors que Bahia ne faisait qu’une bouchée de l’Atlético Mineiro 4 buts à un, Santos perdait face à Fortaleza 2 à 1. Une défaite qui envoie le club en deuxième division pour la première fois de son histoire, moins d’un an après la mort de Pelé. Dimitri Payet a donc réussi son pari et pourra de nouveau évoluer du côté de Rio de Janeiro la saison prochaine.

A LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO MAIS INSANA DOS ÚLTIMOS ANOS! 🤯🔥 Santos, Vasco e Bahia trocaram de posições a cada gol na rodada, e o Peixe acabou rebaixado pra Série B! #Brasileirão2023 pic.twitter.com/YUM57Uf0Gm — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) December 7, 2023