Le Tampon : Sous l’effet, il menace sa compagne avec une carabine en présence des enfants

Les faits se sont produits le week-end dernier dans une famille du Tampon. La tension s’est accumulée au fil des heures pour des histoires de jalousie de monsieur envers madame. Elle bascule dans la violence quand Jordan* met la maison sens dessus dessous parce qu’il ne retrouve pas sa carte bancaire. Après avoir consommé du zamal dès le vendredi soir et 4 cachets de Rivotril dans la journée de samedi, le jeune trentenaire veut absolument s’acheter des cigarettes.

Il jette d’abord le sac d’école de l’un des quatre enfants au visage de Larissa*, sa compagne depuis 7 ans, puis une bouteille en plastique de jus. Dans la dispute, Jordan jette aussi Larissa à terre par deux fois. Le trentenaire sort ensuite de la maison pour revenir avec une carabine qu’il avait achetée la veille à 50 euros avec un ami à la Plaine des Cafres et pointe l’arme en direction de Larissa en présence des enfants. Une arme qu’il avait cachée à proximité d’une aire de jeux.

À l’arrivée des gendarmes, Larissa s’est réfugiée chez une voisine avec les enfants. Les militaires retrouvent finalement Jordan devant le domicile. Sont notamment découverts en sa possession 3 grammes de zamal et un sachet de poudre blanche.

L’arme est retrouvée dans le véhicule de Larissa. Une voiture que Jordan conduit alors qu’il n’a pas le permis.

À la barre du tribunal de Saint-Pierre, Jordan exprime ses regrets, assurant que la gâchette de l’arme était cassée. 7 mentions figurent à son casier pour la plupart pour des faits de vol ou de violences. Jordan évoque également sa consommation de drogue depuis le collège.

“Plus le temps passe, plus elle a du mal à lui en vouloir”

L’alcool, il a arrêté depuis plusieurs années, confie-t-il. En revanche, pour le zamal, le Rivotril ou encore le B13… Jordan assure avoir freiné sa consommation ces derniers temps pour récupérer ses deux grands enfants placés.

Si Larissa a fait le déplacement jusqu’au tribunal et a fait son possible pour mettre ses enfants à l’abri le soir des faits, “plus le temps passe, plus elle a du mal à lui en vouloir”, avoue son conseil et celle des enfants, Me Anne-Laure Sitalapresad. Ainsi, aucun dédommagement n’est demandé du côté de la partie civile mais une interdiction de paraitre au domicile.

“Il a consommé et a perdu pied”, tance le parquet qui demande une peine de 30 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis probatoire avec maintien en détention pour tenter également de briser le cercle de la violence.

“Ses traumatismes du passé sont venus le hanter malgré lui”, plaide pour sa défense Me Sameïdha Mardaye . “Son père a violenté sa mère et il s’était promis de respecter les femmes”. Jordan, employé communal sous contrat, est “un homme inséré qui donne satisfaction”, assure la robe noire.

Jordan est finalement retourné en prison pour un an et sera sous sursis probatoire durant une autre année. Le tribunal a également prononcé l’interdiction de porter une arme durant 5 ans, de paraitre au domicile de sa compagne mais aussi d’entrer en contact avec les deux enfants “dont il n’est pas le père, et cela, pour les préserver”. Il devra aussi suivre des soins et des stages, à ses frais, de sensibilisation aux violences et à la consommation de stupéfiants.

*Prénoms d’emprunt