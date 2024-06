Le SDIS de La Réunion dément les rumeurs de cessation de paiement

La direction du Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de La Réunion a tenu une conférence de presse pour démentir les rumeurs de cessation de paiement. Ces rumeurs ont entraîné un préavis de grève pour le 12 juin, jour du passage de la flamme olympique sur l'île. Les responsables du SDIS ont réaffirmé leur engagement et souligné la solidité financière de l'institution, appelant à un retour au dialogue social apaisé.

La direction du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) de La Réunion a tenu une conférence de presse ce jeudi pour réfuter les rumeurs de cessation de paiement circulant dans les médias. Ces rumeurs, déclenchées par l’annonce d’une facture de 2 millions d’euros pour l’achat de 10 fourgons pompe tonne légers déjà livrés, ont provoqué un préavis de grève de l’intersyndicale pour le 12 juin, jour du passage de la flamme olympique sur l’île.

Sophie Arzal, la présidente du CASDIS, a dénoncé ces « postures irresponsables » et réaffirmé l’engagement du SDIS. « Je tiens formellement à démentir l’information selon laquelle le SDIS serait au bord de la cessation de paiement. Cette information est totalement erronée et porte atteinte à l’image du SDIS 974. Ceux qui distillent cette désinformation n’ont pas mon respect et ne méritent pas celui des Réunionnais. Nous avons un budget de fonctionnement totalement maîtrisé, passant de 5 à 10 millions d’euros, et le SDIS 974 est totalement opérationnel », affirme-t-elle.

Colonel Frédéric Leguiller, directeur du SDIS, a souligné que le budget de fonctionnement de 105 millions d’euros, voté en concertation avec les organisations représentatives, est en grande partie dédié à des investissements stratégiques. « Nous avons réalisé des commandes de véhicules et de matériels opérationnels, dont 10 nouveaux véhicules incendie et 8 véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV). De plus, 40 véhicules de liaison pour reconnaissances ont été acquis en début d’année », souligne-t-il en ajoutant que « jamais on n’a été sur un tel rythme d’investissement pour le SDIS. »

Rémy Lagourgue, vice-président du Département, a lu une déclaration de Cyrille Melchior, président du Conseil Départemental, pour réaffirmer l’engagement de l’État et du Département. « En 2022, notre contribution était de 63,8 millions d’euros et en 2023, de 68,9 millions. Pour 2024, nous envisageons un budget encore plus audacieux de plus de 76 millions d’euros. Il n’y a aucun risque de cessation de paiement pour le SDIS 974″, a rappelé le Président du Conseil Départemental par la voix de son vice-président.

Gilles Hubert, également vice-président du Département, a critiqué le timing et le fond du préavis de grève. « Je pensais avoir affaire à des personnes responsables. Remettre en cause le fonctionnement d’une institution en progression n’est pas responsable. Ce préavis le 12 juin, jour de l’arrivée de la flamme olympique, montre le caractère irresponsable de cette action. J’ai reçu de nombreux appels de pompiers qui ne comprennent pas ces propos qui ont dépassé un certain cadre », déclare-t-il.

La direction du SDIS appelle donc à un retour au dialogue social apaisé et veut réaffirmer son engagement envers la sécurité des Réunionnais.