Le RN prêt à censurer un gouvernement du Nouveau Front populaire, avec ou sans ministres LFI

Lors d’une série de consultations menées ce lundi à l’Élysée, Emmanuel Macron a reçu les dirigeants du Rassemblement National, Jordan Bardella et Marine Le Pen, ainsi que les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette démarche vise à dénouer la situation politique et à préparer la nomination d’un nouveau chef de gouvernement.

Une opposition ferme au Nouveau Front Populaire

À l’issue de leur entretien avec le président, Jordan Bardella a clairement déclaré que le RN s’opposerait à la formation d’un gouvernement du Nouveau Front populaire, quel que soit son éventuel contenu. « Nous avons indiqué que nous étions en faveur d’une motion de censure à l’égard d’un probable gouvernement du Nouveau Front Populaire », a-t-il affirmé. Marine Le Pen, présente à ses côtés, a ajouté que la présence ou non de ministres LFI dans un tel gouvernement ne changerait rien à leur position.

Ces derniers jours, Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, avait laissé entendre qu’il pourrait accepter un gouvernement du NFP sans membres de son parti. Cependant, Marine Le Pen considère que cette proposition est sans importance : « Le Nouveau Front Populaire est dirigé par la France Insoumise. Le plus brutal, le plus violent, le plus excessif, le plus outrancier est celui qui impose sa loi. C’est ce qui s’est passé pendant deux ans », a-t-elle critiqué.

Appel au référendum face au blocage politique

Face au risque de blocage institutionnel, Marine Le Pen a proposé de « s’adresser directement au peuple » par voie de référendum. Elle estime que le président de la République devrait consulter les Français en cas d’impasse à l’Assemblée nationale. « Le président a toujours la possibilité en cas de blocage de l’Assemblée de demander aux Français directement leur avis. Nous y sommes évidemment très favorables », a-t-elle déclaré.

En outre, le RN appelle à l’ouverture d’une session extraordinaire à l’Assemblée nationale avant la nomination du prochain Premier ministre.