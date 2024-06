Le jeune chauffard ayant foncé sur des policiers interdit de séjour pendant cinq ans

Ceux qui avaient espéré avoir une explication concernant ce qu’une avocate a qualifié « d’une scène digne du jeu vidéo GTA » ont été déçus. Car à part s’excuser platement et répéter à l’envie qu’il était alcoolisé et qu’il ne se souvient de rien, Amir F., 28 ans, a été incapable d’expliquer pourquoi il a foncé volontairement sur deux équipages de policiers dans la nuit du 17 au 18 juin dernier. Seule une forte alcoolisation, 1.88gr/l, est avancée face à ce comportement dangereux qui aurait pu être mortel.

À la barre du tribunal correctionnel ce vendredi, le jeune homme de 28 ans a reconnu avoir absorbé une demie bouteille de whisky après une dispute avec son actuelle compagne. C’est dans cet état qu’il a pris le volant vers minuit et que, dans le quartier de la Trinité à Saint-Denis, il a refusé d’obtempérer lors d’un banal contrôle d’identité qui s’est transformé en course-poursuite dans le quartier.

Un autre équipage qui intervenait auprès d’un sans domicile fixe inconscient a également été visé par la 206 qui roulait, selon les témoignages, à 60 km/h. Trois. coups de feu ont été tirés par deux policiers différents alors que le chauffard a roulé sur une partie du corps de l’homme qui était pris en charge et dont le pronostic vital a été engagé.

Amir F. qui se trouve sur le territoire réunionnais depuis 2021 en attendant, dit-il, d’obtenir une carte de séjour se trouvait auparavant à Mayotte où il a notamment obtenu son permis de conduire. Déjà condamné en son absence en 2021 pour conduite sous l’état d’un empire alcoolique (pour des faits datant de 2016), il s’est comporté devant ses juges avec un calme inversement proportionnel à son degré d’excitation lundi soir dernier.

Un des fonctionnaire de police du second équipage visé par le véhicule a relaté qu’il était en train de secourir la victime au sol lorsqu’il a vu la voiture du prévenu débouler à toute allure sur lui. « Je me suis vu mourir, témoigne l’agent. J’ai tiré pour nous protéger et la balle n’est pas passée loin du conducteur ». L’avocate de la police, partie civile, indique ne pas croire à la version de l’amnésie du mis en cause. Le représentant de la société partage l’avis de la robe noire, ajoutant au cours de ses réquisitions que les actes de l’intéressé étaient délibérés : « Pendant toute la scène, il n’a jamais freiné »; souligne Antoine Tur qui propose au tribunal de prononcer une peine de trois ans de prison dont un avec sursis probatoire, l’annulation du permis de conduire et une interdiction de le repasser pendant 12 mois ainsi que la confiscation de son véhicule.

La défense a eu un rôle difficile et a tenté de jouer la carte du « coup de folie » afin de convaincre les magistrats qu’Amir F. n’avait pas « d’intention d’attenter à la vie des forces de l’ordre ».

Le tribunal a toutefois suivi les réquisitions du procureur de la République et ordonné l’incarcération immédiate du vingtenaire. Il a également prononcé une interdiction de séjour pendant cinq ans.

Le syndicat Alliance Police Nationale 974 a réagi : « Nous sommes satisfaits de cette décision, car nos collègues ont frôlé la mort, une sortie d’arme n’est jamais anodine, mes collègues ont fait preuve de professionnalisme et le parquet l’a compris. »