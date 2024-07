Le corps de la petite Célya, 6 ans, retrouvé après sa disparition. Le suspect interpellé

La disparition de Célya, une fillette de 6 ans, a pris une tournure tragique. Le corps de l’enfant a été retrouvé dans la nuit de vendredi à samedi dans un bois, après une vaste opération de recherche.

Tout a commencé ce vendredi vers 18 heures lorsque la mère de Célya a alerté la gendarmerie de Saint-Martin-de-l’If. Elle a signalé avoir été agressée au couteau par son compagnon, qui n’est pas le père de la petite fille. Selon ses déclarations, elle a réussi à s’échapper de la maison, mais son compagnon se trouvait toujours à l’intérieur avec Célya. À l’arrivée des gendarmes, le domicile était vide.

Face à cette situation alarmante, le dispositif alerte enlèvement a été immédiatement déclenché. Plus d’une centaine de gendarmes de Seine-Maritime et des départements limitrophes ont été mobilisés. Des gendarmes mobiles, une équipe cynophile et un hélicoptère ont également participé aux recherches.

C’est un riverain qui a permis une avancée décisive en localisant la voiture recherchée peu après 22 heures. Les gendarmes ont retrouvé le corps sans vie de la petite Célya dans un bois à proximité du véhicule du suspect.

Ce dernier, un homme de 42 ans, a été activement recherché par les forces de l’ordre. Il a été interpellé samedi matin près du lieu où sa voiture avait été découverte. Bien que le couple n’ait pas été signalé pour des violences intrafamiliales, l’homme était connu de la justice pour des troubles du comportement.

La mère de Célya, profondément bouleversée par cette tragédie, est actuellement hospitalisée.