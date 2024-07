« La savane de Saint-Paul va être rasée », alerte le collectif « Protège Nout Savane » dans une vidéo postée sur sa page Facebook. Images à l’appui, le collectif expose comment la savane unique du cap Lahoussaye, prisée des promeneurs, des sportifs ou des cavaliers, va être de nouveau irrémédiablement grignotée par un immense projet de construction porté par l’EPFR (Établissement public foncier de La Réunion) pour la commune de Saint-Paul.

Dans un arrêté daté du 6 décembre 2021, la préfecture a prorogé de 5 ans la déclaration d’utilité publique du projet, à la demande de l’EPFR. Celle-ci doit permettre la mise en œuvre de plus de 3.000 logements à Plateau-Caillou, avec des conséquences là encore irrémédiables pour la faune et la flore de la savane.

Le collectif « Protège Nout Savane » appelle à venir marcher le dimanche 28 juillet dans la savane saint-pauloise pour protester contre le projet. Dans le cadre de la manifestation, le collectif sollicite le soutien d’un médecin pour assurer le rôle de référent santé et cherche à obtenir des tonnelles pour assurer de l’ombrage, ainsi que des tables et des chaises pour le confort de celles et ceux qui en auraient besoin.