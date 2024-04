Le 9 juin, ne désertons pas le Parlement européen et votons !

Le communiqué :

Dans deux mois, le 9 juin, il ne s’agit pas de voter pour l’Europe, comme beaucoup de partis politiques s’acharnent à le dire depuis des mois. Le 9 juin, nous électeurs français, nous serons appelés à voter pour désigner les 81 futurs eurodéputés qui siègeront au nom de la France au Parlement européen, l’une des 4 institutions de l’Union européenne.

Depuis 45 ans, le Parlement européen représente les peuples des 27 Etats membres de l’Union européenne. Doté de compétences législatives, budgétaires et de contrôle sur la commission européenne, le Parlement européen est l’instance qui porte la voix de tous les Européens !

Nous, à la Voix citoyenne – La Réunion, nous appelons les Réunionnais et Réunionnaises à exprimer leur voix le 9 juin. Fidèle à notre ligne depuis les élections législatives de 2022, nous donnerons aucune consigne de vote… à une seule exception.

Nous demandons aux électeurs de ne pas voter pour la liste Reconquête, menée par Marion Maréchal – Le Pen et la liste Rassemblement National conduite par Jordan Bardella.

Pourquoi ? La raison est simple. Nous refusons que le Parlement Européen soit envahi par de futurs élus qui renient et détricotent l’héritage et l’universalisme européen ; qui ont la haine du métissage et du faire-ensemble qui font la fierté de tant de Réunionnais ; qui refusent toutes formes de diversité !

Nous sommes conscients que les institutions européennes ne pas parfaites. Nous savons qu’elles nourrissent encore de l’incompréhension et de la colère surtout lorsqu’elles ne protègent pas les plus fragiles et qu’elles enferment les plus pauvres leur condition et leur privent d’espoir.

Néanmoins, l’Union européenne demeure un territoire de paix, de liberté et de solidarités. Elle profite tant au développement et à la protection de La Réunion dans un contexte mondialisé. Elle profite tant à nos jeunes qui étudient en Espagne, en Allemagne ou encore en Italie… Elle profite tant à nos entreprises qui font battre le cœur l’économie réunionnaise.

Alors, le 9 juin, n’abandonnons pas le Parlement européen ! Le 9 juin, votons pour dire une nouvelle fois que nous sommes tous Européens, tous unis dans la diversité !