L’arnaque à la fausse annonce de logement, un phénomène qui prend de l’ampleur à La Réunion

À l’heure où se loger devient un vrai problème de société à La Réunion, l’offre semble bien trop belle : un appartement meublé en plein Saint-Denis pour 500 euros par mois toutes charges comprises.

L’annonce est parfaitement rédigée et inspire confiance. Le prétendu bailleur explique mettre cet appartement en location puisque leur fils doit partir à Paris pour des raisons professionnelles. L’ensemble des justificatifs demandés laisse penser à une annonce sérieuse. Cependant, à moins qu’une entreprise parisienne soit actuellement en développement et offre des contrats de 4 ans à tous les jeunes de France, cette annonce est bien une arnaque.

Comme le montre le site arnaques-internet.info, cette annonce est une escroquerie adaptée à l’ensemble du pays. Le site présente la même annonce pour un appartement toulousain. L’objectif des escrocs est d’encaisser les chèques de caution et le premier mois de loyer avant de disparaître.

Les arnaques au logement sont de plus en plus courantes à La Réunion. Les premières victimes sont les touristes qui arrivent en pensant avoir loué une location saisonnière et se retrouvent à la rue. La semaine dernière, le tribunal correctionnel de Saint-Pierre a condamné un homme qui avait sous-loué son appartement plus cher à un couple et avait encaissé leur caution.

Néanmoins, pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans cette escroquerie, ils doivent garder en tête ce que la présidente du tribunal avait souligné au prévenu : « vous avez 100% de chances de vous faire attraper ».