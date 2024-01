La tempête tropicale modérée Candice à 345 km de La Réunion s’éloigne

Candice a finalement contourné l'île Maurice et s'éloigne progressivement des terres habitées. Les bandes nuageuses périphériques du système continuent de nous influencer.

Activité cyclonique en cours : Le bulletin du 25 janvier à 04h21 locales de La Réunion

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l’océan Indien.

Une zone suspecte est également présente, et il y a un risque de formation d’une autre tempête tropicale modérée pour les 5 prochains jours.

– Le cyclone tropical ANGGREK, actuellement en zone australienne et suivi par le service météorologique australien (BOM), a une probabilité très importante (supérieure à 90 %) d’entrer dans notre zone de responsabilité à partir de jeudi après-midi, à un stade mature.

– Une fois entré, ce météore devrait évoluer en direction du sud-ouest

– ANGGREK ne présente pas de menace pour les terres habitées au cours des 5 prochains jours.

La préfecture a placé le département en PHASE DE SAUVEGARDE CYCLONIQUE.

Il n’y a pas d’alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n’est envisagée pour les prochaines 72 heures.

TEMPÊTE TROPICALE MODÉRÉE numéro 3 (CANDICE)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 100 km/h.

Pression estimée au centre: 989 hPa.

Position le 25 janvier à 04 heures locales: 20.9 Sud / 59.2 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 345 km au secteur: EST

Distance de Mayotte: 1740 km au secteur: EST-SUD-EST

Déplacement: SUD-EST, à 22 km/h.

Informations sur le système :

– La tempête tropicale modérée CANDICE a contourné l’île Maurice par le nord-est la nuit dernière et accélère son mouvement vers le sud-est ce jeudi. Elle se situait en fin de nuit à environ 150 km à l’est de Maurice. Les vents les plus forts associés se situent sur la partie orientale du système, à l’écart des îles sœurs.

– En périphérie du système, les conditions météorologiques sur les Mascareignes restent dégradées à des degrés divers encore ce jeudi. De fortes pluies et un vent assez fort sont probables sur la Réunion (pluies très abondantes sur la moitié sud du département) et l’île Maurice. L’état de la mer est également dégradé sur les îles soeurs et Rodrigues.

– CANDICE pourrait atteindre le stade de forte tempête tropicale entre ce jeudi soir et vendredi, mais avec l’éloignement du système au sud/sud-est des Mascareignes, ce pic d’intensité aura lieu loin des terres habitées où une amélioration relative des conditions s’amorcera à partir de vendredi et plus franchement ce week-end.

Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :

FORTE TEMPÊTE TROPICALE,

Centre positionné le 26/01 à 04h locales, par 24.6 Sud / 61.3 Est.

DÉPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 27/01 à 04h locales, par 27.7 Sud / 59.8 Est.

DÉPRESSION POST-TROPICALE,

Centre positionné le 28/01 à 04h locales, par 31.5 Sud / 57.3 Est.

DÉPRESSION EXTRATROPICALE,

Centre positionné le 29/01 à 04h locales, par 34.5 Sud / 59.4 Est.