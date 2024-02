La tempête Eleanor est à 275 km de La Réunion

Bulletin du 22 février à 16h35 locales de La Réunion (15h35 locales de Mayotte) :

Informations sur le système :

– La forte tempête tropicale ELEANOR se situe à 16h locales à plus de 100 km au sud-est de l’île Maurice et continue de se déplacer vers le sud. Elle devrait stagner au stade de forte tempête tropicale jusqu’en cours de nuit prochaine, avant de débuter une phase d’affaiblissement plus marquée vendredi puis se combler en cours de week-end.