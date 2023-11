La SIDR reloge Max Séry en urgence

Après s'être trouvé à la rue suite à sa séparation avec son ex-compagne, Max Séry avait déposé ses meubles devant l'agence SIDR des Camélias pour réclamer une réponse à sa demande de logement d'urgence. Le retraité a obtenu gain de cause et a signé son bail ce jeudi.

« Toute La Réunion a entendu parler de Max Séry, son histoire a touché beaucoup de monde », se réjouit Bernard Hoarau, qui a remué ciel et terre pour aider son ami Max Séry à retrouver un logement. « Mais je suis complètement épuisé. Il faut bien dire que c’est un véritable parcours du combattant que d’accompagner une personne en situation de détresse sociale : quand on veut rencontrer le CCAS, le Samu social ou les bailleurs, à chaque porte qu’on pousse on doit passer plusieurs barrages ».

La semaine dernière, Bernard Hoarau avait contraint à la fermeture l’agence SIDR des Camélias à Saint-Denis en déposant les meubles de Max Séry à l’entrée pour en obstruer le passage. Malgré ses demandes de transfert de bail puis de nouveau logement, il s’était retrouvé à la rue à la suite de sa séparation avec son ex-compagne, qui était titulaire du bail.

Sollicitée par Zinfos974, la SIDR avait indiqué qu’elle étudierait le dossier de demande de logement de Max Séry en commission d’attribution et que sa situation réunissait plusieurs critères d’urgence. Hier, le bailleur social lui a attribué un nouveau logement et Max Séry a signé son bail ce jeudi après-midi. Si le retraité indique ne pas avoir récupéré son appareil respiratoire et confie n’avoir ni frigo ni gazinière pour cuisiner, il se satisfait de sa situation et de l’assurance qu’il a désormais de ne plus se soucier d’avoir un toit pour dormir.