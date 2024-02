« La Réunion à la carte » du Salon de l’Agriculture

Loin du tumulte autour du Salon de l’Agriculture, la délégation réunionnaise se prépare à faire découvrir les saveurs locales au reste du pays. Hier, ils se sont tous retrouvés à l’Orangerie à proximité du stade Roland Garros pour une dernière réception avant que ne débute la plus grande foire agricole de France.

Cet événement baptisé « La Réunion à la carte » veut être « un avant-goût de la contribution réunionnaise au Salon de l’Agriculture. Il s’agit là d’une occasion unique pour nos agriculteurs, nos producteurs agricoles, de présenter le fruit de leur travail, le fruit de leurs efforts », souligne Huguette Bello lors de son discours de présentation.

Comme l’a rappelé la Présidente de Région, ce sont donc des épices, des sucres spéciaux, de la vanille, de la légine, des fruits et du rhum que les Hexagonaux pourront découvrir. Ils pourront également déguster le thé produit par Le Labyrinthe En-Champ-Thé de Saint-Joseph, le premier et le plus important producteur de thé bio de France.

Se démarquer par la qualité

Produit phare de La Réunion, car intrinsèquement lié à l’Histoire, la vanille Bourbon sera notamment représentée par les frères Louis et Harry Leichnig, désireux de montrer la qualité de leur savoir-faire. « Pour qu’une vanille se cristallise, il faut que son taux de vanilline, donc l’huile essentielle qui fait le parfum, soit au maximum. Ce qu’on a dans le commerce la plupart du temps, c’est 1 – 1,6 %, et encore c’est rare. Tandis que celui-là, c’est 4 – 5% », explique Louis Leichnig.

Mais si la vanille Bourbon sera une particularité lors du Salon de l’Agriculture, le miel péi devra jouer des coudes face à la concurrence hexagonale. Pour Sandy Papaya, apicultrice avec son mari Patrick Nourry, l’objectif va être de faire connaître leur marque L’Exceptio’miel au niveau national, voire international. Elle mise notamment sur le miel de letchis pour séduire.

Comme toujours, le rhum réunionnais doit se démarquer face à ses rivaux antillais. Mais contrairement à une idée reçue, les marques péi sont bien implantées dans le marché national. « Le rhum Charrette est la 2e marque de rhum blanc la plus vendue en métropole. Les arrangés sont un segment créé par Isautier. Aujourd’hui, on a deux marques leaders sur le secteur : Isautier et Rivière-du-Mât », rappelle Émilie Marty, secrétaire générale du Syndicat des producteurs de rhum de La Réunion (SPRR).

La filière agricole réunionnaise se présente donc sûre de ses forces au Salon de l’Agriculture 2024. La seule incertitude reste le déroulé de cet événement majeur qui se tient dans un contexte de conflit social entre les agriculteurs et le gouvernement.