La Plaine des Palmistes accueille le Salon du Modélisme

Le communiqué :

C’est parti pour deux jours de modélisme à la Plaine des Palmistes.

Une quinzaine d’exposants, associations de passionnés pour la plupart, ont fait le déplacement et se retrouvent à l’aire couverte.

Le modélisme n’est pas qu’un loisir pour adulte nous expliquait un exposant, il s’agit là d’un hobbit intergénérationnel, « je partage ma passion avec mes enfants et ça créé un vrai lien de complicité. Les gamins oublient les écrans et deviennent plus habiles de leurs mains avec ces jouets et appareils de plus en plus précis et sophistiqués, en plus c’est très amusant ! ».

« Cette année nous avons des nouveaux participants venant de toute l’île, preuve que cette passion se partage. D’année en année, notre salon du modélisme, dont c’est la sixième édition, rassemble de plus en plus et nous en sommes fier. Le modélisme, accompagnée de la robotique cette fois-ci, permet une nouvelle façon d’apprendre, de canaliser l’attention, une pratique qui permet de prendre du temps, de ralentir dans cette époque où tout va à toute allure.. », indiquait l’élue à l’animation Sonia ALBUFFY.

Au programme :

Des initiations et challenges de MiniZ, voiture télécommandée à échelle 1:24 sont prévus sur un circuit dédié, ouvert aux enfant et adultes.

Des initiation et battles de crawler, venez prendre la télécommande et défier en famille ou entre amis, affrontez des amateurs de la discipline grâce à un circuit dédié, le meilleur chrono l’emporte ! que pour la gloire bien sûr !

Des ateliers ludiques avec BRICKS4KIDS, grâce à ses programmes d’apprentissage par le jeu, l’entreprise propose de construire des modèles exclusifs, de s’amuser et d’apprendre en utilisant les briques LEGO®.

Ces ateliers sont gratuits et parfois sur inscription.

Le salon est ouvert jusqu’à 18h en continu aujourd’hui et demain de 9h à 18h, à l’aire couverte dans l’impasse des écoles à La Plaine des Palmistes.