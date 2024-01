La houle cyclonique force Croupette à trouver une nouvelle maison

Le communiqué :

11 mois et demi que nous suivons grâce à sa balise Argos la jeune femelle imbriquée Croupette relâchée par le Centre de soins de Kelonia en décembre 2022 et arrivée sur St Brandon en février 2023

Au moment du passage de Belal, Croupette a quitté sa zone de prédilection sur laquelle elle avait fini par s’installer en avril 2023 pour ne plus en bouger, attestant qu’elle y avait trouvé le gîte et le couvert.

Ce changement de comportement peut être la conséquence de modifications environnementales provoquées par la houle cyclonique sur des habitats peu profonds et trés exposés. Ces houles provoquent des déplacements de matériaux importants avec la destruction de parties du récif.

Les abris et/ou les zone d’alimentation utilisés par la tortue ont pu être recouverts de sable ou détruits, l’obligeant à se déplacer et rechercher de nouvelles zones favorables à son développement.

Croupette avait prospecté le récif de St Brandon durant 3 mois avant de se stabiliser au centre du récif. Combien de temps lui faudra-t-il, et où vit-elle retrouver un habitat favorable?

A moins qu’elle n’ait juste rejoint des zones plus profondes, pour échapper aux déferlantes qui ont du traverser le récif?

Nous espérons que la balise tiendra encore assez le temps pour que nous puissions éclairer ce nouveau chapitre de l’odyssée de Ei Croupette.