La chanteuse Mary Jane Gaspard sera à La Réunion

Communiqué d’Akatoto Events

Cette année 2023 s’achèvera sur une note bien festive dans le monde de l’événementiel. La Réunion va accueillir une nouvelle fois, une Chanteuse mauricienne de renom, en pleine ascension en la personne de Mary Jane Gaspard.

Son nom vous parle ? Bien entendu, il s’agit de la fille du grand ségatier Jean Claude Gaspard dont la carrière a été mise à l’honneur il y a quelques semaines au théâtre de St Gilles. Elle reprend alors plusieurs titres phares de son père et embarque le public réunionnais avec son titre du moment « défouler » écouté à près de 3 millions de fois sur les réseaux. Deux passionnés de musique ( DJ Akatoto et DJ Johan ) s’associent pour lui préparer une belle occasion de rencontrer son public le Vendredi 8 Décembre à St Gilles ( choka Bleu), une soirée qui promet un maillage culturel riche en émotion pour le plus grand bonheur de ses fans !

Marie Jane Gaspard, femme également très engagée dans la cause féminine participera également un Rondkozé entre plusieurs artistes féminines juste avant une séance de dédicace très attendue.

Reconnaissante envers ses fans réunionnais, elle sera sur notre petit caillou dès le 5 décembre pour réaliser l’une de ses ambitions les plus chères, réaliser son prochain clip dans le décor naturel époustouflant de notre île.

Une collaboration entre nos deux îles qui promet de se consolider très prochainement peut-être par un nouveau titre !