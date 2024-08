La CASUD alerte sur une arnaque à la carte Réuni’Pass

La CASUD alerte la population sur une arnaque circulant actuellement sur Facebook. Il s'agit d'une publication proposant d'obtenir une carte Réuni'Pass contre paiement, et visant à vous extorquer de l'argent.

Le communiqué :

La CASUD attire l’attention de la population sur la publication, ces derniers jours, d’une offre, contre paiement, d’une carte Réuni’Pass sur facebook.



La CASUD dénonce l’utilisation, non autorisée et frauduleuse, d’une photo de l’un de ses cars (réseau Carsud) visant à tromper à tromper la population.

La CASUD demande donc à la population de ne pas cliquer sur le lien et surtout ne rien payer par carte bancaire ou autre. En outre elle encourage à signaler cette publication auprès de facebook.



La CASUD se réserve bien entendu la possibilité de déposer une plainte auprès des autorités compétentes.