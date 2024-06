Journée mondiale contre l’abandon des animaux : 20% des euthanasies de France sont pratiquées à La Réunion

En France, environ 100.000 animaux domestiques sont abandonnés chaque année, dont 60.000 pendant l’été. Ce chiffre, qui inclut les chiens, les chats et les nouveaux animaux de compagnie (NAC) tels que les lapins et les furets, pourrait être bien plus élevé, car il n’existe pas de véritable recensement national.

Les chats errants, par exemple, ne sont pas comptabilisés, et les statistiques ne tiennent généralement pas compte des animaux récupérés par toutes les associations de protection animale, des particuliers, ou encore des chiens morts accidentellement. En 2023, 44.844 animaux abandonnés ou maltraités ont été pris en charge par les 64 refuges et Maisons de la SPA.

Une situation critique à La Réunion

À La Réunion, la situation est particulièrement préoccupante. Les pages consacrées à la protection animale ne désemplissent jamais, chaque jour apportant son lot de chiens et de chats laissés à l’abandon. Les associations, souvent saturées, ne peuvent pas répondre à tous les appels à l’aide.

L’île compte environ 73. 000 animaux errants ou divagants selon les chiffres de la préfecture, et malgré les efforts déployés, la situation ne s’améliore pas. Chaque année, entre 7.000 et 8.000 animaux meurent sur les routes. A noter que les euthanasies pratiquer à La Réunion représentent à elles seules près de 20% des euthanasies de France. C’est-à-dire qu’un animal euthanasié sur cinq en France est euthanasié à La Réunion

Renforcer la stérilisation, une priorité

Pour les autorités, renforcer la stérilisation reste essentiel. L’enjeu est en effet considérable, la stérilisation d’une chienne permettant d’éviter près de 400 naissances.

L’objectif est d’accélérer la stérilisation avec l’appui des intercommunalités, lesquelles mettent en place des campagnes de stérilisations gratuites sous conditions. Jean-Paul Normand, sous-préfet de Saint-Pierre, désigné pilote de la lutte contre l’errance animale, a souligné l’importance d’un travail de longue haleine combinant prévention, éducation, communication et répression pour faire comprendre le mécanisme du phénomène.

Une prise de conscience nécessaire

L’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) a relevé une augmentation de 54 % des personnes mises en cause pour abandon d’animal entre 2016 et 2018. Cette journée mondiale contre l’abandon des animaux de compagnie est l’occasion de rappeler l’importance de la responsabilité envers nos compagnons à quatre pattes et de sensibiliser le public à cette problématique persistante.

Si vous êtes témoin d’un abandon, contactez le 3677.

Etre famille d’accueil pour sauver des vies

Le chemin reste long avant que nos rues soient dépourvues d’animaux en détresse. En attendant, il reste possible de leur tendre la main en faisant famille d’accueil, ce dont ont cruellement besoin les associations qui œuvrent sur l’île, le temps de trouver un famille d’adoption.