Joé Bédier veut faire de St-André la tête de pont entre l’Inde et La Réunion

Après une première partie où Joé Bédier est revenu sur son arrivée à la tête de Saint-André, le maire de la capitale économique de l'Est aborde ses ambitions pour la commune. Fière de sa culture tamoule, "la capitale malbar" de l'île souhaite s'appuyer sur sa richesse cultuelle et culturelle pour devenir un pôle touristique majeur à l'échelle régionale, tout en renforçant ses liens avec le sous-continent indien.

« Au niveau touristique, nous avons des atouts ici à Saint-André. Il ne faut pas essayer de vendre ce que l’on n’a pas et ce que nous ne sommes pas. Nous avons une authenticité et une culture indienne très présente, que ce soit au niveau des temples, de la gastronomie ou encore des arts », lance Joé Bédier. Pour rendre ce projet touristique crédible, la mairie travaille à l’installation d’un futur hôtel de 80 chambres pour capter aussi bien une clientèle extérieure que locale. « Lorsque nous déploierons notre projet touristique, c’est pour capter les touristes sur une à deux nuits. J’ai envie de leur proposer de goûter à l’authenticité en mangeant par exemple un cabri massalé dan’ feuille figue. En parallèle, nous souhaitons proposer un package de visites pour emmener les touristes sur tous les points d’intérêts, à commencer par les nombreux temples répartis sur l’ensemble de la commune ».

Outre l’aspect touristique, la commune souhaite s’appuyer sur sa forte communauté tamoule pour faire émerger du côté du Colosse le futur Institut régional d’enseignements et de civilisation indienne (IRECI). Un projet porté par la municipalité avec pour partenaires la Région Réunion et la Fédération tamoule de La Réunion. Une signature d’intention a été actée le 25 avril dernier entre la Fédération, la collectivité régionale et la mairie de Saint-André, pour une sortie de terre espérée pour 2026. Outre les partenariats noués avec les deux collectivités, la Fédération tamoule a également le soutien des autorités indiennes, via les universités de Delhi et de Chennai.

Très impliqué dans ce projet qui devrait resserrer encore plus les liens entre l’île et le sous-continent indien, Joé Bédier avait même été reçu par le président de la République le 14 juillet dernier, dont l’invité d’honneur n’était autre que le Premier ministre Narendra Modi. Le maire de Saint-André a aujourd’hui un rêve : celui de se faire rencontrer la présidence française – ou un ministre français – avec le chef du gouvernement indien ou un haut-dignitaire indien. Les négociations sont même toujours en cours, assure-t-on du côté de la mairie pour faire de ce rêve une réalité. « Outre les liens culturels et démographiques qui unissent l’Inde et La Réunion, et au-delà la commune de Saint-André, on se doit de renforcer nos liens économiques et universitaires avec ce pays qui n’est plus un pays émergent mais une des principales puissances économiques du monde », tient-il à rappeler.