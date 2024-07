Jeux Olympiques : Un choc d’entrée pour Melvyn Richardson et Dika Mem en handball

On peut difficilement faire un plus gros choc pour ouvrir les Jeux Olympiques de handball : les champions olympiques vont faire face aux champions du monde lors du premier match de la compétition. L’équipe de France de handball va affronter le Danemark dans ce qui est devenu la plus grande rivalité de ce sport.

Danemark-France, c’est tout simplement la finale des deux dernières Olympiades, de la dernière Coupe du monde et du dernier championnat d’Europe. Si les Bleus de Melvyn Richardson ont eu le dernier mot lors des JO de Tokyo et du Championnat d’Europe de 2024, les Scandinaves restent sur trois titres de champion du monde d’affilée.

Un match qui sent le soufre et où le fils de Jackson va devoir assumer son nouveau statut de leader. À ses côtés, Dika Mem va tenter de faire la différence lorsqu’il entrera sur le terrain.

Le coup d’envoi est prévu à 23h.