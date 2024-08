Jean Hugues Ratenenon a refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie

Suite à l’accident de la circulation survenu dans la nuit du 23 au 24 août dernier, il apparaît que le député Jean-Hugues Ratenon a, par deux fois, refusé de se soumettre aux tests d’alcoolémie. Une première fois sur les lieux de l’accident et une seconde fois à l’hôpital. Pour rappel, lorsque les gendarmes sont intervenus, il a été constaté que le véhicule du député était arrêté sur la voie de droite et, a ensuite été percuté par un autre véhicule qui n’a pas pu l’éviter.

Il est également reproché au député d’avoir refusé « avec véhémence », indique Le Canard Enchaîné, les tests et d’avoir fait état de son statut de parlementaire pour justifier son refus. Contacté, le parquet de Saint-Denis confirme à nouveau la poursuite de cette enquête, mais ne souhaite toujours pas communiquer sur le motif. La procureure de la République indique qu’elle communiquera sur les suites en fin de semaine.

Pour information, l’ouverture d’une enquête est généralement décidée lorsqu’il est constaté une circonstance aggravante telle que la conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou encore la conduite sous stupéfiants. Il peut également s’agir du refus d’un conducteur de se soumettre aux tests de dépistage obligatoires lors d’un accident de la circulation. Le parquet peut alors engager des poursuites ou classer le dossier sans suite.

De son côté, Jean-Hugues Ratenon, s’est exprimé dans un communiqué. Il s’est déclaré « totalement scandalisé par les pseudos informations parues » et insiste « c’est du grand n’importe quoi ». Le député évoque une manipulation politique : « Qui alimente Le Canard Enchaîné et dans quel but ? Qui a donné l’ordre d’écrire de tels propos ? Ce malaise est-il devenu un dossier politique ? »