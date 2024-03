IVG dans la Constitution : « Une victoire symbolique forte et encourageante »

Le communiqué de l’UFR :

MON CORPS MON CHOIX, enfin !

C’est une date historique !

Ce lundi 4 mars, les parlementaires français ont voté en faveur de l’inscription de la liberté garantie aux femmes d’avoir recours à une IVG dans la Constitution française.

L’Union des Femmes Réunionnaises salue le vote du congrès et est très fière que la France soit le premier pays à sécuriser ce droit fondamental.

Enfin ! Enfin, après des décennies de combat acharné, le droit des femmes à disposer de leur corps est à présent gravé dans la Constitution.

C’est une victoire symbolique forte et encourageante pour les jeunes et les nouvelles générations, qui vient valider la lutte acharnée des féministes des années 70.

Dans un contexte mondial où le droit à l’avortement et plus largement les droits des femmes sont menacés quotidiennement, il n’est plus à prouver l’importance d’une telle garantie.

Lorsqu’on sait les drames induits, les vies brisées par une grossesse non désirée; lorsqu’on sait qu’à travers le monde une femme meurt toutes les 9 minutes des suites d’un avortement mal pratiqué ; lorsqu’on sait que les droits des femmes restent une variable d’ajustement et que ceux-ci peuvent être remis en cause très rapidement à l’occasion d’une crise, d’un conflit, de l’arrivée au pouvoir d’un parti politique conservateur, l’inscription dans la Constitution française de ce droit fondamental est une nécessité absolue !

Notre responsabilité est aujourd’hui de veiller à ce que tous les moyens et toutes les ressources nécessaires à l’exercice effectif de ce droit soient mises en œuvre sur l’ensemble du territoire français.

La prochaine étape serait d’inscrire cette garantie au niveau européen selon l’ambition portée par Gisèle Halimi, à travers la clause de l’Européenne la plus favorisée.

L’Union des Femmes Réunionnaises