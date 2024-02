Intempéries dans le Sud : Petite-Île demande la reconnaissance de catastrophe naturelle

Communiqué

Les récentes pluies des 28 et 29 janvier derniers ont causé de nombreux dégâts matériels à la fois sur les infrastructures et ouvrages communaux, mais également sur les biens de la population. J’ai sollicité le Préfet de La Réunion pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune en ce qui concerne les dommages causés par les inondations, coulées de boue, remontées de nappes et glissements de terrain.

Cet arrêté permettra aux administrés d’engager les démarches auprès de leur compagnie d’assurance pour l’indemnisation des dégâts occasionnés et pour ceux qui ne sont pas assurés, de bénéficier du fonds de secours pour l’Outre-mer (FSOM).