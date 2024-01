Intempéries dans le Sud : Le préfet fait le point

Communiqué de la préfecture

Vigilance météorologique et crues en cours

Orange fortes pluies / orages pour les zones Sud et Sud-Est

Jaune fortes pluies / orages pour la zone Est

Météo France place La Réunion en vigilance orange fortes pluies / orages dans les zones Sud et Sud-Est Est (Les Avirons, Cilaos, Étang-Salé, Saint-Louis, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Pierre, Petite-Île, Saint-Philippe, Saint-Joseph). La zone Est est placée en vigilance jaune fortes pluies / orages. La commune de Saint-Leu est elle aussi fortement impactée par les intempéries en cours dans le Sud de l’île.

Les pluies à caractère orageux ont débuté en début d’après-midi et se maintiendront en soirée mais devraient baisser en intensité au fil des heures.

Plusieurs établissements fermés lundi :

En conséquence de ces fortes pluies les écoles, collèges, lycées et lycée agricole seront fermés lundi 29 janvier 2024 dans les communes suivantes :

Saint-Pierre ;

L’Étang-Salé ;

Saint-Joseph ;

Les Avirons ;

Petite-Île ;

Saint-Louis ;

Cilaos ;

L’Entre-Deux ;

Saint-Leu.

Il n’y aura pas d’accueil périscolaire et de transports scolaires dans les communes précisées ci-dessus.

Pour la commune du Tampon, les établissements suivants seront également fermés :

Ecole primaire Jean Albany ;

Ecole primaire Petit Tampon ;

Ecole élémentaire Antoine Lucas ;

Ecole primaire Bérive ;

Ecole primaire Charles Isautier ;

Ecole primaire Ligne d’Equerre ;

Ecole maternelle Terrain Fleury ;

Collège Terrain Fleury.

Un service minimum sera assuré pour les parents impactés et la restauration scolaire est maintenue. Les établissements du second degré (collèges et lycées) du Tampon restent ouverts, à l’exception du collège Terrain Fleury. Pour plus d’informations : https://www.ac-reunion.fr/

Les transports en commun pourraient être suspendus en fonction de la situation, se renseigner auprès du service de transport.

Des centres d’hébergements sont susceptibles d’être ouverts, il convient de se renseigner auprès de sa commune.

Des averses localement fortes peuvent occasionner des perturbations sur la circulation routière. La prudence est recommandée aux abords des ravines.

L’état maximum de la vigilance crues à La Réunion est orange

Au regard des prévisions météorologiques, des montées d’eau risquent de se poursuivre sur les bassins versants du Sud et Sud-Est de l’île.

Les cours d’eau suivants sont placés en vigilance orange crues :

Rivière Langevin

Rivière d’Abord

Les cours d’eau placés en vigilance jaune crues :

Ravine Blanche

Rivière des Remparts

Ravine des Cabris

La plus grande prudence est nécessaire :

Fortes pluies / orages : Crues :

– Protégez les biens exposés au vent ou qui peuvent être inondés et localisez votre kit d’urgence

– Éloignez-vous des cours d’eau et des points bas

– Ne tentez jamais de franchir, à pied ou en voiture, les ravines et les rivières en crue, ou qui peuvent l’être soudainement, ainsi que les radiers submergés

– Ne vous déplacez qu’en cas de nécessité

– Faites attention à l’eau du robinet : ne pas oublier qu’elle peut rester impropre à la consommation au moins 48h après l’arrêt des pluies.

– Je m’éloigne des cours d’eau et des ponts, je rejoins un point haut ou je m’abrite à l’étage

– Je ne m’engage pas sur une route immergée, même partiellement

– J’évite de me déplacer et je me tiens informé sur https://www.vigicrues-reunion.re/

– Je surveille la montée des eaux

– Je ne descends pas dans les sous-sols

– Je mets mes biens hors d’eau et je localise mon kit d’urgence