Insolite : Furieux de sa peine, il tente une évasion en pleine audience

Un jeune homme de 23 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel ce vendredi pour des faits de vol. Bien plus que les faits, le comportement de ce jeune va interpeller les magistrats qui vont vivre une audience des plus agitées.

Yann Y., né en 2000, ne laisse pas indifférent, tout du moins au niveau de son palmarès. À seulement 23 ans, son casier comporte 29 mentions. Arrivé chez sa tante il y a trois mois pour se mettre au vert après 5 ans à la prison des « Beaumettes », il se retrouve à la rue faute d’entente familiale. Ce vendredi, il devait répondre de vol dans deux restaurants de l’ouest de l’île pour des sommes de 400 et 600 euros. Face à la présidente, il est formel : ce n’est pas lui. Pour autant, les enquêteurs le sont aussi eu égard à l’exploration des caméras. Tout correspond, le gabarit, les habits et les chaussures jaune fluo. En effet, il a les cheveux assez longs et une petite moustache assez reconnaissable.

« On dit que c’est moi à cause des chaussures, c’est trop facile« , s’agace le prévenu à la barre avec son petit accent chantant du sud de la France. « La moustache et les cheveux long, ça y est c’est moi« , ajoute-t-il avec ironie et avec l’accent. Semblant quelque peu agacé à la lecture de son casier, il apparait également qu’il a eu une enfance difficile. Pour autant, tout se passait correctement. C’était sans compter sur les réquisitions du parquet !

Alors qu’il interrompt la procureure à plusieurs reprises, la présidente le prévient qu’elle va l’exclure de l’audience. Le prévenu se calme. Ce fut de courte durée. Alors que la procureure fait état de ses 29 mentions pour requérir une peine de 24 mois dont 6 mois de sursis probatoire, le prévenu pète un câble en peine audience. « T’es malade ou quoi !? 18 mois de prison pour 400 balles », hurle-t-il à la barbe du parquet. Ni une ni deux, la présidente l’exclut de la salle.

Plaquage en pleine salle d’audience

Après la plaidoirie de son avocat qui ne pourra que constater l’état de son casier et jouer sur son enfance difficile pour demander une peine plus clémente, le prévenu revient dans la salle pour écouter le délibéré. La présidente lui demande s’il est calmé. « Oui » répond le prévenu. Elle lui demande également d’écouter entièrement le sens de la peine prononcée. Lorsqu’elle lui annonce qu’il est condamné à 3 ans de prison dont 1 an de sursis probatoire, il pète les plombs à nouveau. « 3 ans vous êtes malade. Ce soir je vous préviens, soit je meurs, soit quelqu’un meurt », menace-t-il en se faisant raccompagner à la geôle.

Et là, coup de théâtre dans la salle d’audience. Alors qu’il est escorté de près par les forces de l’ordre, il parvient à sauter par dessus la balustrade en bois de la salle d’audience en direction de la procureure. Le voilà en train de courir derrière la zone réservée aux magistrats pour tenter de s’enfuir mais en vain puisque l’escorte, alerte, parvient à le plaquer au sol et à le maîtriser. Au final, il va probablement répondre en plus d’une tentative d’évasion.