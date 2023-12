Incroyable : des fossiles marins retrouvés au sommet de l’Everest !

Des fossiles d'animaux marins ont été retrouvés au sommet du mont Everest, le point le plus élevé de la Terre à 8.849 mètres. Ces fossiles, datant de la période ordovicienne il y a environ 488 à 443,7 millions d'années, comprennent des trilobites, des brachiopodes, des ostracodes et des crinoïdes. La présence de ces fossiles s'explique par un phénomène de tectonique des plaques.

Les fossiles marins retrouvés au sommet de la plus haute montagne du monde indiquent que le sommet de l’Everest était autrefois sous l’eau. La tectonique des plaques a élevé cette région à plus de 8.000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il y a plusieurs dizaines de millions d’années, les plaques indiennes et eurasiatiques sont entrées en collision, poussant les roches vers le haut, au point de former la chaîne de l’Himalaya. Les basses températures et l’altitude ont préservé les fossiles, qui sont restés dormir dans la roche.

La collision des plaques est toujours active, expliquant que l’Everest continue de grandir chaque année. Ainsi, la présence de ces fossiles offre un aperçu fascinant de l’histoire géologique de la région et des changements survenus au fil du temps en raison des forces tectoniques.