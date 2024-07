Huguette Bello veut faciliter l’obtention de visas pour les ressortissants malgaches

C’est un problème récurrent et majeur qui empoisonne les relations bilatérales entre les États membres de la Commission de l’océan Indien (COI) et la France : pour de nombreux ressortissants des pays de la zone, et notamment pour les Malgaches, obtenir un simple visa touristique pour se rendre à La Réunion relève du parcours du combattant.

Outre les frais de dossier et de visa, très élevés au regard du niveau de vie à Madagascar, il faut fournir des attestations de logement pour la durée de son séjour. Pas simple lorsque la durée du traitement d’une demande de visa peut s’éterniser sur plusieurs mois, sans la moindre garantie d’être acceptée favorablement quand même bien on aurait fourni toutes les pièces au dossier, y compris les preuves de solvabilité financière.

En visite officielle sur l’île Rouge, Huguette Bello a évoqué ce sujet, qualifié de « très sensible » par son entourage, lors d’un entretien accordé au quotidien L’Express de Madagascar. La présidente de la Région Réunion déclare notamment vouloir faciliter les démarches d’obtention de visas, en arguant de la nécessité de fluidifier les déplacements des ressortissants malgaches pour améliorer la coopération régionale entre les deux îles.

Il s’agirait ni plus ni moins de mettre à jour le logiciel de pensée de l’Etat français face à la population de son ancienne colonie.

Des touristes, sportifs ou chefs d’entreprises privés de visas

Une prise de position très importante sur un plan diplomatique, que le président de la République de Madagascar Andry Rajoelina a sans doute accueilli avec attention, lui qui a reçu hier Huguette Bello au palais présidentiel d’Ambohitsorohitra lors d’un entretien dont la teneur n’a pas encore été dévoilée.

« L’asymétrie dans le traitement des visas entre les Français et les Malgaches, c’est un problème que la présidente pose de façon permanente au gouvernement [français] et c’est très important qu’elle le porte », assure-t-on dans l’entourage d’Huguette Bello,

Les cas de touristes, de chefs d’entreprise, de sportifs, d’artistes ou de personnes en mission professionnelle privés de visa en dernière minute, sans qu’aucun motif ne soit avancé, sont réguliers et bien connus à La Réunion.

Un sujet brûlant qui pourrait être abordé avec les autorités françaises lors d’une prochaine visite officielle à La Réunion du président Andry Rajoelina. Celui-ci aurait en effet répondu favorablement « sur le principe » à l’invitation qui lui a été faite hier par Huguette Bello, sans qu’une date ne soit encore fixée.

Concernant la réouverture d’une ligne aérienne avec l’île de Sainte-Marie, évoquée par certains médias, la Région souligne que si cette liaison contribuerait à la richesse de l’offre touristique, sa mise en œuvre reste soumise aux impératifs de rentabilité des compagnies.