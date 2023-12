Homicide ou accident tragique ? Une reconstitution pour tenter de comprendre la mort de « Rasta »

Une reconstitution a eu lieu hier soir pour comprendre la cause du décès d'un trentenaire tombé du 4e étage d'une résidence du Tampon en janvier 2022. Le principal suspect était présent pour livrer sa version, contradictoire vis-à-vis de celles de deux autres mis en cause. Un rapport d'expertise à venir pourrait fournir une indication précieuse sur le déroulé des faits.

Que s’est-il passé dans la résidence Joseph Vienne le 11 mars 2022 ? Afin de pouvoir comprendre l’enchaînement tragique qui a mené Kevin Rassaby, 34 ans, à tomber du 4e étage de cette résidence, une reconstitution a été organisée hier sur les lieux du drame.

Ce soir-là, celui que tout le monde appelait « Rasta » recevait trois jeunes là où il logeait au Tampon pour consommer de l’alcool. Le ton serait monté avec l’un d’eux. Le trentenaire est ensuite tombé du dernier étage, provoquant son décès. L’enjeu de l’enquête est de comprendre les circonstances autour de la chute de Kevin.

Un jeune de 20 ans a été mis en examen pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la lui donner, avec la circonstance aggravante que les violences ont été commises avec l’usage ou la menace d’un couteau. Il est actuellement incarcéré. Deux autres jeunes sont également visés par l’enquête. L’un, mineur, est placé sous contrôle judiciaire, tandis que l’autre, jeune majeur, est présentement détenu pour d’autres faits.

Qui dit vrai ?

Deux versions s’opposent pour le moment. Celle du principal suspect qui dément avoir commis quelque infraction. « La personne faisait un délire mystique ce soir-là. Paniqué, il a pu courir dans les coursives jusqu’à enjamber la balustrade et puis se jeter dans le vide du 4e étage », indique Me Farid Isse, l’avocat du principal suspect. Une version contestée par les deux autres qui l’accusent d’avoir commis des violences contre la victime et de lui avoir couru après.

Pour l’avocat de la défense, un rapport à venir pourrait venir confirmer la version de son client. « On saura bientôt, dans un rapport, que le monsieur a sauté pieds joints. La réception de la chute aurait été faite sur les pieds. Ensuite, il aurait été assis et aurait tapé la tête par terre. Ça peut corroborer, peut-être que la personne a voulu sauter à un endroit qui était plus propice. Affolé, il aurait pu penser qu’il pouvait prendre la fuite de cette manière.«

Me Isse rappelle également que « personne ne l’a vu sauter. On a juste entendu un boom et on a retrouvé le corps par terre ». Il reste donc encore de nombreuses zones d’ombre à éclairer pour les enquêteurs.