Hello Rodrigues : Le magazine numérique qui rayonne sur la destination de Rodrigues

Hello Rodrigues, le nouveau magazine numérique dédié à la splendeur insulaire de Rodrigues, est sur le point de faire son entrée remarquée sur la scène médiatique et dans l'univers touristique. Né de la passion ardente de Laura Samoisy pour le monde du tourisme, ce projet novateur s'est concrétisé à la suite d'une série d'opportunités et de constats frappants quant à la visibilité insuffisante de cette perle de l'Océan Indien.

Pour la Rodriguaise originaire du petit village de Champ-Baptiste, installée en région parisienne depuis six ans et ancienne journaliste à 5-Plus Dimanche du groupe La Sentinelle Ltd, tout a commencé avec la brillante promotion du Festival International de Kitesurf de Rodrigues 2023, suivi d’une reconnaissance remarquée par la commission du tourisme et l’office du tourisme de Rodrigues. Sollicitée pour piloter la communication de la destination lors du prestigieux salon IFTM TOP RESA à Porte de Versailles, Paris en octobre dernier, Laura Samoisy a saisi l’occasion pour aller au-delà de la simple promotion, en nourrissant l’ambition de créer une véritable vitrine numérique pour sa Rodrigues natale.

Avec une équipe de dix professionnels passionnés, dont des rédacteurs, photographes, une chef marketing, une directrice artistique, et une styliste et maquilleuse renommée, Hello Rodrigues vise à devenir le porte-étendard de cette île des Mascareignes auprès des Mauriciens et des autres Îles de l’océan Indien, dans les pays d’Afrique Francophone et ailleurs, notamment en France, Belgique, Suisse et le Canada.

Le magazine, disponible gratuitement dès le 10 janvier sur le site Hellorodrigues.fr (actuellement en construction), se positionne comme une plateforme digitale incontournable, offrant une plongée immersive dans la richesse et la beauté de Rodrigues. En mettant l’accent sur la promotion des acteurs locaux du tourisme, Hello Rodrigues se présente comme leur porte-voix, offrant une vision écologique alignée sur les valeurs de l’île, à travers notamment sa rubrique « Action Ecolo ».

Au-delà de la découverte de Rodrigues, chaque numéro mettra en lumière l’île Maurice voisine avec sa section « Escapade Île Maurice », dévoilant hôtels, attractions, et bons plans. Une rubrique dédiée à l’Océan Indien sera également présente pour explorer d’autres joyaux insulaires, dans une perspective de solidarité entre les îles Vanilles. Et pour cette première édition, la rédaction vous emmènera du côté de Mayotte, devenu département d’Outre-Mer français depuis le 31 mars 2011. Enfin, la rubrique « Carnet de Voyage » ouvrira les portes des endroits les plus enchanteurs d’Europe, avec comme baptême de feu une immersion dans l’ambiance des Marchés de Noel de la capitale parisienne.

« Nous sommes convaincus que Hello Rodrigues s’imposera comme un incontournable dans chaque foyer à Rodrigues, Maurice, dans les îles de l’océan Indien, et dans tous les pays francophones », déclare Laura Samoisy, fondatrice du magazine.