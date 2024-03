Haltérophilie : Émilie Motais sacrée championne de France Universitaire 2024

La Réunionnaise Émilie Motais remporte la médaille d'or et du titre de Championne de France Universitaire 2024 en Haltérophilie.

Championnat de France universitaire d’haltérophilie et musculation

La jeune réunionnaise, Émilie Motais de Narbonne, native de Saint Pierre, étudiante à l’IMFK de Montpellier , a brillé lors des Championnats de France Universitaire d’haltérophilie et musculation au gymnase universitaire d’Orléans des 23 et 24 mars derniers.

Elle concourait dans la catégorie des 64 kg.

Émilie a soulevé 78 kg à l’arracher, 96 kg à l’épauler jeter, soit un total de 174 kg.

Sa performance lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium et de s’accaparer de la médaille d’or et du titre de Championne de France Universitaire 2024. Cette athlète s’est également qualifiée le week-end du 17 mars pour les Championnats de France Élite qui se dérouleront au mois de juin prochain.