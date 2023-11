Grève à la SPL Estival : Reprise partielle du service de transport

Le communiqué de la SPL Estival :

« Le Président par intérim, le conseil d’administration et la direction générale de la SPL ESTIVAL saluent le retour à un dialogue social constructif.

Les discussions entamées depuis vendredi dernier ont permis des avancées, dans l’objectif commun de trouver des solutions qui préserveront la pérennité de l’emploi et de la SPL ESTIVAL.

Nous tenons également à saluer la reprise partielle, sur les lignes exploitées par la SPL, du service de transport urbain et qui permet aux usagers de se déplacer à nouveau.

Nous nous mobilisons pleinement pour construire ensemble une feuille de route opérante et sereine pour les salariés de la SPL ESTIVAL. »