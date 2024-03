Grande Chaloupe : Les autorails et remorques classés aux monuments régionaux historiques

Une avancée significative dans la préservation du patrimoine ferroviaire réunionnais. Les autorails et remorques entreposés sur le site de la Grande Chaloupe obtiennent officiellement le statut de monuments historiques régionaux. Une victoire saluée par l'association Ti Train, engagée dans la préservation de ce joyau patrimonial et qui lance un appel pour concrétiser son projet de circuit touristique.

Un appel à la préservation d’un héritage oublié

L’association, engagée dans la préservation du patrimoine ferroviaire de La Réunion, célèbre cette avancée significative. Malgré le classement antérieur de la locomotive Schneider Creusot en tant que monument national, le matériel roulant et les infrastructures associées semblaient avoir été négligés jusqu’à présent. La compagnie CFR (Chemin de Fer de La Réunion) incarne une épopée locale que l’association s’efforce de transmettre aux générations futures. « Cela a du sens et va dans l’intérêt de l’éducation populaire, aussi bien pour nos enfants que pour les touristes », insiste Yvette Duchemann, présidente de l’association Ti Train.

La reconnaissance de l’histoire ferroviaire réunionnaise va au-delà du matériel, s’étendant aux travailleurs souvent oubliés. « L’exposition ‘les oubliés du tunnel’ l’an dernier a rendu hommage aux ouvriers, qu’ils soient Français, Malgaches, Égyptiens, Italiens, ou d’autres nationalités africaines. Ces personnes, souvent négligées par les institutions et le public, ont contribué à façonner l’île de La Réunion », tient-elle à rappeler.

Une adhésion croissante du public malgré les défis

L’association Ti Train prévoit un événement majeur lors des prochaines Journées du patrimoine, avec l’ambition d’offrir au public un circuit touristique. Toutefois, elle lance un appel pressant aux institutions pour les soutenir financièrement. Actuellement, l’association dépend principalement des visites guidées pour couvrir ses charges, telles que l’assurance et l’électricité. « Nous espérons que notre appel au secours pour ce patrimoine unique sera entendu, tant par les Réunionnais que par les institutions. »

Malgré les obstacles et le manque d’implication des collectivités locales, le projet de sauvegarde suscite un intérêt croissant, avec plus de 200 adhérents depuis l’arrivée du nouveau bureau de l’association. Les bénévoles, déterminés à préserver ce patrimoine unique, ont consacré des week-ends au nettoyage des hangars. Bien que des progrès aient été réalisés depuis 1988, des périodes d’inactivité après 2015 ont mis à l’épreuve la persévérance des bénévoles. « Nous voulons sauver ce zarlor car ce n’est pas uniquement l’histoire des Créoles, mais aussi de la France et du monde. Notre rêve est la création d’un musée du train, ici à La Réunion », conclut Yvette Duchemann.