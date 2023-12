Grande Anse : Il ramasse les déchets abandonnés par d’autres pêcheurs

Beaucoup de bouteilles en plastique, fil de pêche, sacs et barquettes contenant les appâts, cartons, boites de pâté, bouteilles de bières et leurs capsules, mégots de cigarettes… Ce jour-là à Grande Anse, c’est un sac poubelle plein de déchets qui a été ramassé par Freddy sur le littoral. L’homme est amateur de pêche et ne peut se résoudre à laisser les déchets abandonnés par d’autres pêcheurs joncher et souiller le littoral.

“Amoureux de la nature”, il tient à laisser un message : « la moindre des choses, c’est ramasse zot ti déchets quand zot la fini lé gars !”