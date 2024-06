Gendarmerie : Appel à témoin pour retrouver Fabrice Mussard, disparu le 5 juin dernier

MUSSARD Jean Daniel Fabrice né en 1974.

A quitté son domicile de Saint-Joseph le mercredi 05 juin 2024 vers 08 heures.

Il est susceptible d’utiliser son véhicule RAEWQQ Kalos DR-216-XK, Il serait porteur de ses documents d’identité, de son téléphone portable et de ses moyens de paiements.

SIGNALEMENT

Homme de type créole, 1m80, brun, barbe poivre et sel. Le jour de la disparition, il est vêtu d’un tee-shirt noir, d’un bermuda bleu marine et de sandales.

CONTACT

Si vous disposez d’informations permettant de le localiser, veuillez contacter immédiatement la brigade de gendarmerie de Saint-Joseph au 02.62.56.50.12, ou en dehors des heures ouvrables composer le 17.